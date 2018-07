Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kolinda Grabar-Kitarović, une présidente pas comme les autres Rédigé par leral.net le Lundi 23 Juillet 2018 à 18:33 | | 0 commentaire(s)|

La présidente de ce jeune et petit pays de seulement 27 ans et peuplé par 4 millions d’habitants, a fait forte impression auprès du public français : celle-ci est venue assister aux matchs de son équipe lors de la Coupe du monde en prenant un congé sans solde et en payant elle-même son billet d’avion en classe économique. Des habitudes très éloignées des pratiques françaises en la matière... Un beau coup de com'. La Croatie est parvenue à se hisser en finale du Mondial, seulement battue par la France (4-2) et les photos de présidente supportrice ont fait le tour du monde.

Il faut dire que cette femme a été classée 39ème femme la plus puissante du monde selon le célèbre magazine américain Forbes, qui met en avant « ses grandes qualités de communication », celle-ci rappelant, dès qu’elle le peut, son passé modeste.

Des études en Californie Née le 29 avril 1968 dans ce qui était alors la Yougoslavie, elle est la fille d'un boucher et a passé sa jeunesse à la campagne avant d’aller poursuivre ses études en Californie, à Los Alamos. Elle revient dans son pays où elle est obtient une maitrise de langues étrangères et de relations internationales à l’Université de Zagreb. Elle devient ensuite haut-fonctionnaire avant d'intégrer le corps diplomatique croate en 1997.

Elue députée en 2003, elle est nommée ministre de l'intégration européenne puis elle devient la première femme ministre croate des Affaires étrangères en 2005 et ambassadrice des Etats-Unis à Washington en 2008. Sa carrière internationale se poursuit en 2011, année où elle rejoint l'OTAN en tant que secrétaire générale-adjointe. En 2009, une image d’elle en bikini affole les réseaux sociaux et fait le buzz. Heureusement pour elle, il s’avérera après vérification qu’il s’agissait de Coco Austin, la compagne du rappeur Ice-T.

Première femme présidente de la Croatie En 2015, sa vie prend un nouveau tournant quand elle est élue présidente de la Croatie contre toute attente. Cette élection établit plusieurs «records» : c’est la première fois qu’un président croate sortant (le socialiste Ivo Josipovic en l’occurrence) n’est pas réélu, c’est la première femme à accéder à ce poste et c’est également la plus jeune cheffe de l'Etat, à 47 ans à l’époque.

Pour se faire élire, elle a dû adoucir son programme et quitter son parti de toujours, l’Union Démocratique Croate (HDZ). Ce parti, fondé par le leader indépendantiste Franjo Tudman est connu pour ses positions nationalistes et très conservatrices. Quelques mois après son élection, elle célèbrera ainsi les vingt ans de « l’opération tempête », des bombardements aériens menés par l’OTAN qui ont permis à la Croatie de détruire la république serbe de Krajina et d'y opérer un «nettoyage ethnique». Plus récemment encore, en 2017, elle s’est rendue au mémorial de Bleiburg, lieu où furent tués plusieurs milliers de soldats croates favorables au régime fasciste et pro-nazi des Oustachis...











