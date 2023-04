Korité 2023 : l’ invite du khalife général des mourides aux fidèles

L’Aïd-el-Fitr, fête de la rupture, est aussi appelée Aïd-el-Séghir, qui signifie « petite fête », par opposition à la « grande fête » que constitue l’Aïd-el-Kébir. A Touba, le khalife général des mourides a prié à la grande mosquée de ladite ville. C’était en compagnie de son porte-parole et de plusieurs autres dignitaires mourides.



A la fin de la prière dirigée par Serigne Fallou Mbacké Abdou Khadre, le khalife général des mourides s’est adressé aux fidéles. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké leur dira à ce propos :



« Je vous invite à vous remettre en question et à tout faire pour consolider le statut de talibés. Je m’y invite aussi. Je voudrais aussi vous demander d’assainir les rapports que vous avez avec les autres. Ils doivent être des rapports qui sont les meilleurs. Et pour ce faire, je vous exhorte à vous aimer entre vous mais aussi à être des apôtres de la non violence. Il faut cultiver en tout lieu et en tout la paix car, c’est dans la paix que nous parvenons à réaliser de grandes choses ».



Pour le khalife qui a axé son intervention sur l’importance des musulmans à s’entendre est revenu sur la mission et l’œuvre du fondateur de la confrérie mouride. Il a terminé en tendant la main aux fidèles.



Auparavant, l’Iman Serigne Fallou Abdou Khadre est revenu sur l’importance pour chaque musulman de remettre la Zakat.



Il dira « La zakat est le troisième pilier de l’islam et son essence même révèle l’importance de la participation sociale dans l’univers musulman. La zakât est clairement un impôt sur l’avoir et la propriété qu’il faut comprendre, d’abord, comme une obligation devant Dieu. Celui qui donne la zakat en recherchant par cela la récompense aura sa récompense. Quant à celui qui refuse de donner la zakat alors nous la lui prenons et avec cela la moitié de ses biens. Ceci est un ordre parmi les ordres de notre Seigneur et il n’en est rien permis à la famille de Muhammad ».

