Korité à Louga: La famille Omarienne invite les Sénégalais à soutenir le Président et son gouvernement Le Khalife de la famille Omarienne, Thierno Bachir Tall, par la voix de son porte-parole, Thierno Cheikh Tall, a invité, mercredi, les Sénégalais, à soutenir le président de la République nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye et son nouveau gouvernement, afin que leur mandat soit couronné de succès. "APS"

‘’ Nous invitons tous les Sénégalais à soutenir le président Bassirou Diomaye Faye et son nouveau gouvernement, pour que leur mandat de cinq ans soit une véritable réussite et qu’il soit couronné de succès dans tous les secteurs d’activités du pays ’’, a déclaré Thierno Cheikh Tall.



S’exprimant au nom du Khalife de la famille Omarienne, Thierno Bachir Tall, à l’issue de la prière de la Korité, il a insisté sur la nécessité de s’unir autour de l’essentiel et de préserver les bonnes relations entre le chef de l’Etat et son Premier ministre, Ousmane Sonko.



Il a estimé que ‘’ la réussite du projet, qu’ils ont proposé au peuple sénégalais, dépendra de la participation active des Sénégalais dans le développement du pays et de la relation fraternelle et amicale entre le Président et le Premier ministre ’’.



Dans cette dynamique, il a invité les nouveaux tenants du pouvoir à ”faire preuve de "grandeur” et de pardon. ” Ils ne doivent pas perdre de vue ce que Dieu a fait pour eux et le chemin qu’il leur a tracé pour faciliter leur accession au pouvoir, même si le pardon ne veut pas dire qu’on doit détourner nos regards sur ceux qui ont pris l’argent du pays ’’, a-t-il souligné.



Selon lui, ‘ ’les jeunes d’aujourd’hui, sont devenus plus exigeants, alors ils peuvent vous accompagner jusqu’à la prise du pouvoir, mais ils ne tarderont pas à vous mettre la pression si vous êtes incapables de satisfaire leurs doléances ’’.



‘’ L’espoir est permis parce que nous avons mis en place un gouvernement de vingt-cinq ministres, dont chacun a un curriculum vitae qui prouve qu’il a l’expérience et le savoir-faire pour bien diriger son département ministériel ’’, a t-il relevé.



Il a prié pour la réussite de la nouvelle équipe gouvernementale, laquelle, selon lui, doit être soutenue par tous les Sénégalais parce que sa réussite sera aussi celle ” de tout le peuple sénégalais ”.





