Kosmos Energy: Une Sénégalaise portée au pinacle

Khady D. Ndiaye est promue vice-présidente, directrice générale de Kosmos Energy pour la Côte d'Ivoire. L'annonce est faite par cette société attributaire de blocs de pétrole et de gaz au Sénégal. Dans ses nouvelles fonctions, elle dirigera, selon L'As,Kosmos Energy en Côte d'Ivoire, un pays où a été acquise, fin 2017, une participation dans cinq blocs offshore contigus couvrant environ 17 000 kilomètres carrés.



Diplômée de la School of Foreign Service de l'Université de Georgetown (Washington D.C.), Mme Khady D. Ndiaye est titulaire d'un Executive MBA de HEC Paris. Elle a passé 20 ans à Citibank Côte d'Ivoire où elle cumulait encore récemment le poste de Présidente directrice générale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre et celui de Directrice générale.











