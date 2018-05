Koulibaly, défenseur le plus cher au monde ?

Le défenseur napolitain du Sénégal, Kalidou Koulibaly pourrait devenir le défenseur le plus cher au monde. Selon le Corriere dello Sport, après Chelsea, Manchester United, Arsenal et Liverpool sont prêts à faire des folies pour faire signer la tour de contrôle de Naples.



L’été s’annonce torride pour Kouliblay. Surtout que ses dirigeants sont prêts à faire monter les enchères. « Seuls les joueurs qui ont une clause de départ peuvent partir, Koulibaly et Insigne ne partiront pas, ils sont sous contrats », déclarait récemment Aurelio de Laurentis.



Une façon de dire aux clubs intéressés qu’ils devront avoir de solides arguments financiers pour leur faire changer d’avis.



A ce rythme, e prix du Sénégalais devrait exploser jusqu’à dépasser celui de Virgil Van Dijk. Le Nérlandais, acheté contre 84, 5 millions d’euros (55,4 milliards Fcfa) par Liverpool en provenance de Southampton, est actuellement le défenseur le plus cher de la planète. Pour enrôler Kalidou, on parle d’une somme comprise entre 70 (45,9 milliards de Fcfa) et 100 millions (65,5 milliards Fcfa).



Grace à ses qualités physiques, techniques, sa bonne relance et son jeu de tête, Koulibaly est bien parti pour devenir le défenseur le plus cher de l’histoire du football mondial.

