« KoulouZiar Sénégal »: Une nouvelle stratégie de l’ASPT et du RENOPHUS pour la promotion du tourisme religieux L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (A.S.P.T) et le Regroupement National des Opérateurs Privés du Hajj (RENOPHUS), ont signé une convention de partenariat pour renforcer la visibilité et l’attraction des pôles religieux.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Février 2021 à 10:59 | | 0 commentaire(s)|

L’ASPT et le RENOPHUS ont lancé hier 12 février 2021 à Dakar, l’initiative « KoulouZiar Sénégal », un partenariat stratégique pour la promotion du tourisme religieux



Ce partenariat, selon le communiqué reçu, va permettre de susciter activement une synergie d’actions pour inciter à la découverte des destinations de cultes du Sénégal aux résidents, à la Diaspora et aux touristes.



Dans le cadre de cette convention, les deux parties vont co-organiser des activités de sensibilisation et d’information au Sénégal et à l’étranger, mettre en œuvre un programme de promotion de l’offre « Tourisme Religieux de la Destination Sénégal » vers des clientèles cibles.



Elles vont aussi développer des programmes de circuits « incoming » et des circuits de découvertes religieux adaptés à la cible nationale avec le concept « KoulouZiar Sénégal ».



Afin de matérialiser cette dynamique, un mémorandum d’entente va permettre d’atteindre au mieux les objectifs fixés pour positionner le Sénégal comme une destination de référence en Afrique en matière de tourisme religieux.



Selon toujours le document, l’objectif est de mettre en exergue les atouts culturels de la destination pour une meilleure connaissance de l’offre tourisme religieux du Sénégal, du repositionnement de la Destination Sénégal sur le volet religieux, à travers une stratégie portée sur le « Incoming »



Dans ce sillage, l’ASPT va mutualiser ses efforts avec les professionnels du tourisme religieux au Sénégal, en vue d’une structuration de l’offre dédiée au patrimoine religieux et d’accompagner les acteurs de ce segment dans la commercialisation de leurs produits











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos