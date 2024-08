Koumpentoum : 6 morts et 14 blessés dans une collision entre un bus et un minicar (Photos)

Rédigé par leral.net le Samedi 17 Août 2024 à 10:54

Un accident d'une rare violence s'est produit ce samedi matin vers 7 heures sur la route nationale numéro 1 à la sortie de Koumpentoum en allant à Koungheul.



Une collision entre un bus et un minicar a fait 06 morts sur le coup et 14 blessés, détaille Seneweb.





Ndèye Fatou Kébé