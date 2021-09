Koumpentoum: Adja Awa Tine plébiscitée à la tête du Conseil départemental Les jeunes et les femmes soutiennent la candidature au Conseil départemental de Adja Awa Tine, responsable politique APR à Koumpentoum et suppléante député en 2012.

1ere vice presidente du Conseil départemental de Koumpentoum en 2014 et candidate à la mairie de Mereto en 2014.

Suppléante député encore en 2017.

"Je fais partie des membres fondateurs de L'APR dans le département depuis sa création. Après l'élection du Président MACKY SALL en 2012, j'ai arraché les postes de député du département entre les mains du pds.

En 2014 J'ai dirigé la compagne du conseil départemental que J'ai gagné encore devant le pds car j'étais chef de délégation au moment où notre tête de liste pour le Département, étant déjà député n'avait pas jugé nécessaire de mouiller le maillot", attaque d'emblée la candidate désirée par presque tout un peuple.



Battante des premières heures



"En 2016 lors du référendum, le Président MACKY SALL à reçu un transhumant du Pds et certains leaders de l'APR ont fait voter non pour sanctionner le Président et l'Apr. Malgré ça on s'est battus pour gagner et j'ai joué encore le rôle d'un leader départemental en sensibilisation les populations pour qu'ils votent oui.

En 2017 lors des législatives ce même leader a gardé les moyens de campagne de BBY et a utilisé ces fonds pour un candidat de l'opposition au vu et au su de tout le monde.

Malgré mon engagement et ma détermination, on m'a toujours demandé de patienter et de respecter la discipline du parti", se souvient l'amazone de Koumpentoum.



Le bon moment



"Maintenant, si je ne suis pas fatiguée, mes militants le sont et ne peuvent plus attendre quelque chose qui ne vient jamais. Je déclare ma candidature au niveau du Conseil départemental de Koumpentoum.









