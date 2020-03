Koungheul: Atelier de formation sur la Fabrication de Bouillons avec les produits locaux (PHOTOS) Le SYNDICAT NJABOOTU ALPHABETISATION NATIONAL a organisé à Koungheul dans la capitale du Bambouck un Atelier de formation sur la « Fabrication de Bouillons avec les produits locaux et la préparation du Thiakry et du Cous-cous à base de NIEBE »





Rédigé par leral.net le Mardi 3 Mars 2020 à 13:11 | | 0 commentaire(s)|

Une trentaine de femmes monitrices, facilitatrices, et superviseurs d’alphabétisation Venant de diverses régions à travers des commissions se sont retrouvées à Koungheul du 28 février au 1er MARS 2020 pour une formation pratique sur la « Fabrication de Bouillon avec les épices et produits locaux et la préparation du Cous-cous et Thiackry à base de NIEBE »



Selon le président de SNAN Mr Niokhor NGOM « le syndicat "Njabootu Alphabétisation National" (SNAN) avait initié dans son plan d’action annuel validé à Diokoul Mbelbouk le 23 décembre 2019 une série de formations et d’activités pratiques visant à développer le concept « Alpha développement ».

L’atelier de Koungheul rentre ainsi dans ce cadre et avait pour objectif général de : Promouvoir des opportunités économiques et d’emplois par la diversification d’offres de formations des actrices de l’alphabétisation.

Cette occasion est également saisie pour sensibiliser les autorités, les décideurs et les participantes sur l’importance de valoriser nos produits locaux pour créer des valeurs ajoutées.

Entièrement financé par la cotisation des membres de commissions au nombre de Six :

• Diokoul Mbelbouck

• Koungheul

• Kaffrine

• Diourbel

• Kaolack et

• Kidira

L’atelier a enregistré l’adhésion de deux nouvelles régions Louga et Dakar et vise à promouvoir l’utilisation de Bouillon préparé avec les épices et produits locaux.

Pour l’adjoint au Maire de Koungheul Mr Daouda DIALLO et l’IEF de Koungheul Monsieur Mamoudou Oumar GUEYE présents aussi bien à l’ouverture qu’à la clôture ont tous salué la pertinence et l’importance de valoriser nos produits à travers les acquis de nos langues nationales et la démultiplication de cette formation à cet effet, doit être effective et bien organisée.

Selon le chargé de projets du Conseil départemental de Koungheul Mr Aliou SALL, ce programme sera accompagné par le conseil départemental dans le cadre du PRODESK.

Pour le représentant de la CDK, le CoordonateurMbakhane DIOP, « le suivi et la promotion des acquis de cette formation à travers des séances de restitutions doivent être assuré par tous » le dispositif mise en place ainsi,par les deux formatrices s’attellera sur le suivi.



Une séance de présentation de 91 pots de Bouillons produites par les participantes, de dégustation du Thiackry et cous-cous de Niébé, précédé par un hommage rendu à Samba DIAWO (accidentellement mort le 24 dévembre 2019) sur l’axe Goudiry –Kidira, et remise symbolique d’attestation à 5 participantes devait mettre en terme 03 journées de formation et de retrouvailles de la grande famille Njabootu alphabétisation.



























Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos