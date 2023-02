Koungheul : Parti d’un feu de brousse, un incendie à Papé Lougue, ravage 89 cases

‘’i[C'est un feu de brousse qui a déclenché l'incendie. Actuellement, tout le village est impacté. L'on note beaucoup de dégâts matériels, mais aucune perte en vie humaine [n’est à déplorer]]i", a expliqué Sékou Vieux Diatta , adjoint au sous-préfet de Missirah Wadene.



Il a signalé que des arbres, des habits et des vivres sont partis en fumée, au grand dam des populations. Cent trente-cinq lits ont aussi brûlé.



" C'est un véritable drame, mais avec la promptitude des sapeurs-pompiers, le feu a été vite maîtrisé ", a-t-il ajouté, avant d'inviter les populations à plus de vigilance et de sérénité.



Un appel au secours est lancé par ces dernières, qui ne peuvent que constater les dégâts, nous dit l’APS.



L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) signale que l’atmosphère est recouverte au Sénégal, ces dernières 48h, par un nuage de poussière, à cause de l’arrivée de vents forts en provenance de la Mauritanie.