Koungheul: une bagarre entre entre bergers et cultivateurs fait un mort

Jeudi 9 Janvier 2025

Les relations tendues entre bergers et cultivateurs ont une fois de plus tourné au drame. Dans la nuit du mercredi 8 au jeudi 9 janvier, une violente altercation a éclaté au village d'Amdalah, dans la commune de Lour Escale, département de Koungheul, région de Kaffrine. Ce conflit a coûté la vie à un berger, raconte Seneweb.



Selon les témoins, tout a commencé par un différend au sujet des dégâts causés par le troupeau de ce dernier sur des champs cultivés. Une dispute qui, malheureusement, s’est rapidement transformée en bagarre, entraînant des conséquences tragiques, selon la même source.



Cet incident survient à peine deux jours après un autre conflit similaire dans le village de Diounto, dans la commune de Ida Mouride, où une altercation entre cultivateurs et bergers avait fait deux blessés graves. Ces événements récents mettent en lumière la persistance des tensions liées à la gestion des ressources foncières et pastorales dans la région.



Ce drame relance le débat sur la nécessité d’un dialogue renforcé entre les parties prenantes, la régulation des pratiques pastorales et la sensibilisation communautaire pour éviter d'autres tragédies.

