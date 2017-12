Kouthia dément les rumeurs sur sa maladie # «Je me porte bien… »

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Décembre 2017 à 18:40 | | 0 commentaire(s)|

Depuis ce matin, nombreux ont été les sites à avoir relayé l’information selon laquelle Samba Sine, plus connu sous le nom de Kouthia, aurait eu une crise cardiaque et serait actuellement interné dans un centre spécialisé de la place.



Joint au téléphone, l’humoriste a tenu à démentir l’information qui a pris de l’ampleur au cours de la journée. Visiblement en excellente santé, il a fait savoir que rien lui était arrivé et qu’il se porte comme un charme.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook