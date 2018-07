Kylian Mbappé: «Je m’en contrefiche du ballon d’or, je veux la coupe du monde» !

Interrogé par les journalistes de TF1 sur la possibilité de remporter le Ballon d’Or, Kylian Mbappé a clairement fait savoir qu’il ne s’intéresse qu’au trophée de la Coupe du Monde. « C’est inimaginable, c’est le rêve d’une vie, d’une vie future, de tout, je n’ai pas les mots. » « Même dans mes plus grands rêves, je ne l’avais jamais imaginé, et pourtant je suis un grand rêveur, mais cela reste une étape. » « Quand vous ne trichez pas et que vous travaillez pour le bien de tous, vous êtes récompensé, tant que je peux aider l’équipe, je le ferai. C’est tout ce qui compte pour moi. »



« Le Ballon d’Or ? Je m’en contrefiche de ça, je veux la Coupe du Monde moi, le Ballon d’Or ce n’est pas mon problème. » Après 20 ans, la France pourrait décrocher son deuxième titre de Champion du monde. Les Bleus affronteront la Croatie le 15 juillet prochain.