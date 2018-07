Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylian Mbappe en couple avec Alicia Aylies? La Miss réagit! Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Juillet 2018 à 12:55 | | 0 commentaire(s)|

Kylian Mbappe en couple avec Alicia Aylies, c’est la rumeur qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. L’attaquant des Bleus est indexé depuis plusieurs jours d’être en couple avec l’ex-Miss France 2017, Alicia Aylies.

Ces différents soupçons font suite à la présence dans les tribunes russes de la Coupe du monde ces derniers jours d’Alicia Aylies. Elle a été aperçue en tribune lors du match France-Argentine ce samedi avec l’ancienne Miss Rachel Legrain-Trapani, compagne du joueur Benjamin Pavard. Une apparition suffisante pour laisser penser à certains, qu’une relation entre Alicia Aylies et Kylian Mbappé existe…

Face à cette rumeur grandissante, l’ex-Miss France 2017 a tenu à réagir sur Instagram « Pour moi rien n’a changé. Je n’ai aucune déclaration officielle à faire sur ma vie privée ! Alors on va tous se contenter de ce que je dis ou affiche sur les réseaux » a-t-elle lâché avant de poursuivre « Ce genre de personnes qui t’envoient des messages inutiles concernant des gens qu’elles n’ont jamais rencontré ». « Les filles, arrêtez d’être ‘amoureuses’ de l’image que certaines personnes renvoient ! Dans le fond, vous ne savez pas qui elles sont réellement ».





Tout a en effet commencé quand la miss France 2017 a été aperçue au Stade de France pour soutenir le PSG en mai dernier, le club dans lequel évolue Kylian Mbappe. Elle a aussi été aperçue à Roland Garros, en même temps que le jeune attaquant. Ainsi, il n’en fallait pas tant pour enflammer la toile !

Les fans ont donc profité des réseaux sociaux pour faire un rapprochement qui n’est peut être pas faux entre Kylian Mbappe et la jeune fille.

crédit photo: afrikmag

Oscar Mbena



