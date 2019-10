Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kylie Jenner sort du silence et confirme sa rupture avec Travis Scott, le père de sa fille Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019 à 13:57 | | 0 commentaire(s)| La femme d'affaires, devenue la plus jeune milliardaire au monde en mars, annonce la fin de son couple avec son compagnon, Travis Scott.



Après un peu plus de deux ans de relation, la femme d'affaires Kylie Jenner et le rappeur Travis Scott se sont séparés. La jeune femme de 22 ans a confirmé jeudi sur son compte Twitter leur rupture. Elle en a profité pour démentir les rumeurs la liant à Tyga, son précédent compagnon:



"Internet rend les choses cent fois plus dramatiques qu'elles ne le sont en réalité. Il n'y a pas eu de rendez-vous nocturne avec Tyga. Vous m'avez juste vu déposer deux amis à un studio où [Tyga] se trouvait être", a-t-elle écrit dans un premier temps.



L'entrepreneuse a publié à un autre message, pour rassurer ses fans: "Travis et moi sommes en excellents termes et notre attention est en ce moment entièrement sur Stormi! Notre amitié et notre fille sont notre priorité."



Kylie Jenner, née en 1997, est la sœur de Kim Kardashian et de Kendall Jenner. Grâce à sa ligne de cosmétiques Kylie Cosmetics, elle est devenue en mars dernier la plus jeune milliardaire de l'histoire. Sa fille, Stormi Webster, est née en février 2018.







Jérôme Lachasse



