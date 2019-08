L'ADS fait condamner Kenya Airways à lui payer plus de 80 millions FCFA

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, en premier et dernier ressort, en la forme et vu l’ordonnance n°421 du 17 juillet 2019, le président Pape Abdoulaye Dondé a déclaré l’action de la partie civile, recevable.



Ainsi, il a condamné la compagnie aérienne KENYA AIRWAYS à payer à l’Aéroport du Sénégal, la somme de 75.505.901 FCFA, outre celle de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.



Toutefois, l'ADS, assistée par Me Ndombé Wane, a été déboutée du surplus de ses demandes.



Condamnée également aux dépens, la compagnie aérienne Kenya Airways avait commis Me Etienne Padanou pour la défense de ses intérêts.