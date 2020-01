L'AGETIP fait condamner la Compagnie Financière Africaine (COFINA)

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale, et en premier ressort, le 8 janvier dernier, la première chambre du tribunal Commerce de Dakar a condamné la Compagnie Financière Africaine dite COFINA Sénégal à payer à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêts Publics dite AGETIP la somme de 53.044.313 FCFA, outre celle de de 5.000.000 FCFA à titre de dommages et intérêts.



Condamnée également aux dépens, la Compagnie Financière Africaine a été assistée par Me Abdou Thiam. Ce dernier avait en face de lui, Mes Wellé et Thiakane, conseillers de l'AGETIP.