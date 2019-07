L'AGETIP fait condamner lourdement Attijariwafa Bank

Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort, en la forme et vu l’ordonnance de clôture n°307 du 12 juin 2019, le président Alioune Ndiaye a déclaré l’action de l'Agetip, recevable.



Ainsi, il a condamné la CBAO Groupe Attijariwafa Bank à payer à l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public contre le sous-emploi dite AGETIP la somme de 33.375.543 FCFA au titre de la créance principale et celle de 1.000.000 au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.



Le juge a également mis les dépens à la charge de CBAO, assistée par Me François Sarr et Associés. Quant à l'Agetip, elle avait commis Mes Wellé et Thiakane pour la défense de ses intérêts.