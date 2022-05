L’APD sur l’actualité nationale : Condoléances aux familles des bébés décédés, solidarité à Macky, des pierres dans le jardin de Sonko Communiqué : ce samedi 28 mai 2022, l’Alliance pour la Paix et le Développement (APD) s’est réunie pour se prononcer sur l’actualité nationale. Sur ce, l’APD présente ses condoléances aux familles des victimes du drame de Tivaouane et félicite le président de la République, pour toute l’attention portée à ce drame et les mesures prises à la dimension du sinistre.

Dans cet ordre d’idées, l’APD demande une réforme du système sanitaire qui est mourant malgré les efforts consentis par le Président Macky Sall. En effet, il urge de réformer le système sanitaire sinon les investissements faits ne seront d’aucune utilité.



Toujours sur l’actualité nationale, ledit parti salue le respect des engagements pris par l’Etat avec les Syndicats, encore un arbitrage du Président Macky Sall, cependant il demande que des consensus soient à l’avenir trouvés, pour éviter comme c’est le cas actuellement, la perturbation des enseignements, ce qui porte préjudice aux élèves.



Concernant les élections législatives, l’APD salue le recours au Conseil Constitutionnel, qui a droit de validation et, est chargé de voir les différents contentieux, à travers les recours déposés. C'est cela la posture républicaine, aux antipodes des appels à l’insurrection que les populations très matures, ont du reste, désapprouvés.



L'Alliance pour la Paix et le Développement interpelle à cette occasion, le Procureur de la République pour qu’il siffle la fin de la récréation, car trop c'est trop, et la démocratie a ses règles et parmi ces dernières : les droits, les devoirs, les permis et les interdits. L’APD estime que laisser perdurer cette situation, c’est mener ce pays vers le déluge et dans le mauvais sens du mot.



L’APD se dressera toujours devant les ennemis de la démocratie, pour les mettre devant leurs responsabilités.



Fait à Dakar, le 28 mai 2022











Le Bureau Exécutif de l’APD





