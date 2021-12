L’APPEL DU NOUVEAU PRESIDENT DE L’US OUAKAM, ALFRED BATHILY Le Comité Directeur de l’USO de ce dimanche 19 décembre 2021, convoqué pour l’élection du Président du Club, a porté son choix sur ma modeste personne.

J’accepte cet honneur avec humilité et responsabilité et remercie chaleureusement tous les Ouakamois; en leur réitérant mon engagement à ne ménager aucun effort pour fédérer toutes les forces vives autour de notre cher Club, l’Union Sportive de Ouakam à travers toutes ses disciplines.

Lundi 20 Décembre 2021

Notre ambition est de bâtir, à l’Horizon 2025, un Club Modèle et Moderne, disposant d’infrastructures fonctionnelles pour mettre nos pratiquants dans des conditions optimales de performance pour jouer les premiers rôles dans toutes nos disciplines.



Ce virage ne pourra être abordé sans revisiter plusieurs chantiers dont les prioritaires restent :



- La Réforme des Textes et de la Gouvernance du Club,

- La Mise en place d’un Business Modèle stable et résilient,

- La Formation au cœur du projet sportif,

- La Promotion d’une bonne Image du Club.



Le résultat sportif devra être la résultante de ces priorités stratégiques que nous ne saurions réaliser dans la division. C’est pour cette raison qu’avant toute installation du nouveau bureau, j’ai sollicité et obtenu du Comité Directeur, mandat pour aller à la rencontre de toutes les personnes ressources en vue de lancer un grand mouvement de rassemblement autour du Projet USO qui, plus qu’un Club, est une Famille.



Je ne saurai terminer sans féliciter le Président sortant Monsieur Abdoul Aziz Guèye, pour son investissement sans faille ces 6 dernières années. Ces remerciements vont aussi à l’endroit de toute l’équipe sortante : Membres du Bureau, du Comité Directeur et Supporters.



Mes chers frères et sœurs, retrouvons-nous autour de ce qui nous passionne tous, le Sport pour gagner ensemble, perdre ensemble mais surtout, Rester Ensemble, c’est une obligation que nous impose notre nom qui prône l’Union depuis 1951.



