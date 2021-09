L’APR en zone de trouble avec les élections locales : C’est le démon de la division à Wakhinane-Nimzaat Les démons de la division ont refait surface dans les rangs de l’Alliance Pour la République (Apr) à Wakhinane-Nimzaat.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021

Hier, le coordonnateur départemental de la Cojer de Guédiawaye, officiant actuellement au comité de direction du fonds de développement du service universel et des télécommunications (Fdsut), Mamadou Yaya Ba, a déclaré sa candidature pour la mairie de Wakhinane-Nimzaat.



Il s’oppose ainsi à la candidature de l’actuel maire Racine Talla, par ailleurs directeur général de la Radiodiffusion Sénégalaise (Rts). Mamadou Yaya Ba a été investi par le mouvement «Wakhinane debout».



Il justifie sa démarche par les frustrations à l’Apr à cause de la gestion de l’institution municipale par procuration. En plus, il évoque la démobilisation à la base et la mise à l’écart de certains alliés. Mamadou Yaya Ba se présente en sauveur du parti présidentiel.



