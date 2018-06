L’ASP Mamadou Nguer Mbow lavé par le PV de la police

L’agent de sécurité de proximité (ASP) Mamadou Nguer Mbow devra prendre son mal en patience avant de s’expliquer dans cette affaire de violences et voies de fait sur une handicapée, en l’occurrence Rougui Thiam. En effet, l’affaire évoquée hier par le juge des flagrants délits, a été renvoyée au 22 juin prochain pour comparution des témoins.



En attendant les débats à la barre l’ASP a pris le contre-pied de la vidéo pour nier avoir levé la main sur la victime. Au contraire, il dit avoir fait les frais de la furie des mendiantes, dans le procès-verbal dressé par la police.



M. Mbow fait état d’une séquence précédente non prise en compte par la vidéo dans laquelle, il aurait été tabassé par les mendiants à coups de béquilles et de bâtons.



Interpellé sur le coup de pied donné à la mendiante, il révèle que c’était la seule solution qui s’offrait à lui dans le feu de l’action pour se départir de l’emprise de la dame.



Pour sa part, Rougui Thiam reconnait qu’elle était venue réclamer l’aumône lorsque la police est survenue pour les arrêter. Ainsi craignant dit-il ne plus revoir ses enfants, elle s’est rebellée contre les forces de l’ordre. Toutefois, elle conteste avoir levé la main sur l’Asp.



Pour rappel, une opération de retrait des mendiants en centre-ville le 8 juin dernier, dirigée par l’agent de police Baye Ibrahima Ndiaye dit Baye Bia, avait pris une tournure regrettable immortalisée par une vidéo montrant une dame sur une chaise roulante brutalisée par l’ASP, Mamadou Nguer Mbow.











