L’Afrique membre du G20 : Xi Jinping, président de la République de Chine, valide et adresse une lettre à Macky Sall Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping a réaffirmé le soutien de son pays à l'Union Africaine, pour que l’Afrique devienne membre du G20, au plus vite.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 16:26 | | 0 commentaire(s)|

Dans une lettre adressée à Macky Sall, président en exercice de l’Union Africaine, Xi Jinping promet de travailler ensemble avec l'Afrique, pour faire évoluer la gouvernance économique mondiale dans un sens plus juste et plus équitable.



Selon le chef de l’Etat de la Chine, l'Afrique est une force importante dans le système de gouvernance mondiale. Par conséquent, dit-il, le G20, plateforme principale de la coopération économique internationale, ne peut se passer de la participation active de l'Afrique.



Il rappelle d’ailleurs que lors du Sommet du G20 à Bali en novembre dernier, il a été parmi les premiers à soutenir ouvertement l'adhésion de l'Union Africaine au G20. Avant de se réjouir de voir d’autres pays exprimer la même volonté.



Ce qui illustre pleinement, à ses yeux, la reconnaissance ainsi que les attentes de la communauté internationale à l'égard du rôle de l'Afrique dans les affaires mondiales.











L’As

MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook