« L’Afrique n’est pas pauvre, elle est plutôt pénalisée par les règles de l’échange inégal » (Macky Sall)

Le président de la République Macky Sall a affirmé ce jeudi que « l’Afrique n’est pas pauvre, elle est plutôt pénalisée par les règles de l’échange inégal. C’est pourquoi l’Afrique réclame une gouvernance économique financière mondiale plus inclusive, une lutte plus soutenue contre les fléaux financiers illégaux et une juste rémunération de ses matières premièresn en particulier dans le domaine des mines et du pétrole ».



Il a listé les ressources de l’Afrique en quelques chiffres sur le plan économique. Pour lui, selon une étude de la Banque Africaine de Développement, le continent possède 12% des réserves pétrolières mondiales, 40% des réserves d’or, 85% à 95% des réserves de métaux, 85% des réserves de phosphates, sans compter les ressources hydriques et foncières d’un continent de 30 millions de km2 abritant 60% des terres arabes non encore exploitées.



Le président de la République Macky Sall s’exprimait en marge du 1er Sommet mondial Africain 2018 au CICAD.



Thierno Malick Ndiaye/ Cheikh Makhfou Diop