L’Agence Guilloux et Associés Architecture, une expertise au service de l’Afrique, la ville, l’architecture et l’environnement

Avec une stratégie de pilotage global garantissant un respect rigoureux des coûts et des délais favorisant un process de décision court, un partage optimisé des informations en temps réel et un contrôle permanent de la qualité, l’Agence Guilloux et Associés, est en train de continuer à être une référence de l’architecture mondiale et africaine dans toute sa rigueur et sa beauté, sans oublier des constructions éco-responsables et innovantes, au service du bien-être durable des usagers.



L’Afrique, la ville, l’architecture, l’environnement, c’est le crédo de l’Agence Guilloux et Associés. Et depuis 2004, l’Agence Guilloux et Associés, s’était fixé un sacerdoce celui de relever les défis écologiques et énergétiques spécifiques de l’Afrique de l’Ouest avec des constructions éco-responsables et innovantes, au service du bien-être durable des usagers.



Au cœur des débats et des décisions essentielles concernant l’évolution de l’urbanisme africain, l’Agence Guilloux et Associés amis en branle une architecture non seulement culturellement engagée, mais aussi porteuse de sens et réconciliant tradition et novation technique. L’architecture étant toujours une science exacte et est aussi une œuvre d’art.



C’est pour chaque projet de l’Agence Guilloux et Associés est une tentative de se perfectionner avec une approche sur-mesure, de l’intention esthétique.



Sur le plan technique, il est toujours question l’optimisation des fonctionnalités en passant par la quête de gisiers d’économies d’énergie.



La palette de réalisations alliant esthétique et rigueur cartésienne est tellement impressionnante, en passant par les immeubles de bureaux ou de résidence, villa, tourisme et hôtellerie, aménagement intérieur.



C’est tout simplement une expertise avérée qui va de l’étude de faisabilité à la coordination de chantier.

Bref, une dualité Expertise & Accompagnement avec d’une part une étude de faisabilité, une assistance à l’élaboration de programme, une estimation des coûts Avant-projet. Et d’autre part, une maîtrise des dossiers de consultation entreprise, une assistance marché de travaux et en une bonne élaboration des plans d’exécution, des études de structures et des études techniques du suivi, pilotage et coordination de chantier.



























Une tour comme icône de la ville

La tour sera construite sur un terrain de 20 000m2, situé au Plateau, entre l’allée Robert Delmas et le boulevard El Hadj Bjily Mbaye. Un emplacement idéal et stratégique qui attirera sans conteste de nombreuses entreprises du secteur privé. De plus, la tour est située sur l’axe qui longe les principaux édifices de la ville : Palais présidentiel, Mairie de Dakar, Palais de la primature ainsi que l’ancienne gare de Dakar,





