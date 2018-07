L'Angleterre élimine la Colombie aux tirs aux buts et retrouve la Suède en quarts

Au terme d’un match à suspense, l’Angleterre se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe du monde.



Les Three Lions ont fait la différence aux tirs aux buts face à la Colombie (3-4). Harry Kane avait ouvert le score sur penalty à la 57e minute, avant que le butteur contre le Sénégal, Yerry Mina n’égalise pour la Colombie dans les arrêts de jeu (90+3) de la tête sur un corner.



Finalement, c’est aux tirs aux buts que les Anglais ont éliminés les Colombiens, qui se sont révélés être difficiles à manœuvrer. Ce n'est certainement pas les Sénégalais qui diront pas le contraire.



Les hommes de Gareth Southgate retrouveront la Suède qui a battu la Suisse par le plus petit score 1-0, le 7 juillet (14h), pour une place dans le dernier carré de la compétition.







