L’Armée s’enrichit de deux nouveaux agrégés : Les médecins lieutenants-colonels Khadidiatou Dia Sy et Moustapha Diallo, distingués Les premiers résultats du concours d’Agrégation de la Direction du Service de santé des Armées (DSSA), sont tombés. « Le Témoin » vous révèle que le médecin lieutenant-colonel Khadidiatou Dia Sy a brillamment réussi dans la discipline de Cardiologie et le médecin lieutenant-colonel Moustapha Diallo, en Imagerie Médicale. Les épreuves se poursuivent cette semaine en Gynécologie, Neurochirurgie, Biologie et Orl. Source "Le Témoin"

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 19:41 | | 0 commentaire(s)|

Sous l’égide du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (Mesri), la Direction du Service de santé des Armées (Dss) organise depuis le 7 avril et jusqu’au 19 avril 2025, le concours d’Agrégation en médecine. Cet événement d’excellence certifié et supervisé par le Cames et l’Hôpital militaire du Val-de-Grâce (France), est une grande première dans l’histoire du Service de santé des Armées sénégalaises. Ils sont six (06) candidats admis à concourir, dont cinq (05) médecins-officiers sénégalais et un médecin-officier malien.



Un concours à caractère international



Les premiers résultats de ce concours sont tombés, avec la brillante réussite du médecin lieutenant-colonel Khadidiatou Dia Sy, dans la discipline de Cardiologie. Après l’obtention de son bac en série S1 au Lycée Thierno Saïdou Nourou Tall de Dakar, Mme Sy ou le tout nouveau professeur de médecine, a intégré l’Ecole Militaire de Santé, à l’issue d’un concours très sélectif où elle est sortie major au niveau national.



Interne des hôpitaux en Cardiologie, elle a effectué plusieurs stages hospitaliers à la Clinique Cardiologique de Le Dantec, à l’Hôpital Général Idrissa Pouye, à l’Hôpital Régional de Saint-Louis Stage, à l’Hôpital d’Instruction des Armées Sainte Anne de Toulon (France), entre autres.



Ensuite, à l’Université Aix Marseille (France), où elle a obtenu son diplôme d’Etudes spéciales de Cardiologie en 2008. Comme tout bon soldat, le médecin lieutenant-colonel Khadidiatou Dia Sy a été déployé en Mission d’Opérations Extérieures en République Centrafricaine, dans le cadre de la Minusma.



Son compagnon d’armes, le médecin lieutenant-colonel Moustapha Diallo s’est aussi distingué par son expertise en Imagerie Médicale. Natif du populeux quartier de Rebeuss à Dakar, Pr. Diallo a fait ses études primaires à l’école Kléber de Dakar Plateau, puis secondaires au lycée Lamine Gueye.



Après son bac scientifique (Série S2), il est admis à l’Ecole Militaire de Santé. Sa carrière médicale est marquée par sa réussite aux concours d’internat des hôpitaux, qui lui a permis d’être spécialiste en Imagerie Médicale et plus spécifiquement, en Radiologie Interventionnelle. Nouveau professeur agrégé, Moustapha Diallo a gravi successivement les différents échelons et grades d’officiers de médecin-lieutenant à médecin lieutenant-colonel. En service à l’hôpital Principal de Dakar, il est en train d’écrire de belles pages dans l’imagerie médicale au Sénégal.



Pour rappel, jusqu’à une époque récente, le concours d’agrégation du Service de santé des Armées était organisé à Paris, précisément au mythique Hôpital du Val de Grâce. Il a fallu 65 ans après l’indépendance, pour que le Sénégal organise son tout premier concours d’agrégation, qui gardera son caractère international dans la composition des jurys et sur l’ouverture aux candidats étrangers.



Ce, conformément aux instructions du gouvernement dans le sens de l’intégration africaine et du rayonnement diplomatique du Sénégal. En attendant les autres résultats de ce concours, « Le Témoin » félicite le Chef d’Etat-major général des Armées (Cemga), qui a porté cet important projet jusqu’à son terme.



