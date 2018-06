L'Asp qui a battu la femme handicapée, arrêté

L'Agent de sécurité et de proximité (Asp) filmé en train de tabasser violemment une femme assise sur une chaise roulante, a été arrêté et placé en garde-à-vue au Commissariat central de Dakar, a annoncé à la TFM, le député Santi Agne.



Il a été arrêté en même temps que d'autres individus, a précisé le parlementaire, par ailleurs président de la Fédération du handisport. Un peu plutôt dans la journée, il s’est rendu au chevet de la victime, qui selon certaines informations, a fait l’objet de garde-à- vue à police. « Nous demandons aux autorités de libérer cette dame qui est retenue au commissariat central. Elle n’a rien à y faire. Tout ce que nous demandons aujourd’hui, c’est le respect dû à des personnes vulnérables", a lancé M. Agne.



Dans la foulée, il a annoncé son intention de porter plainte contre l’ASP et son employeur.