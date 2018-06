L’ÉPOUSE DE MAMOUR DIALLO, MME BINETA DIALLO, INITIE « DOLLY NDOGOU » À LOUGA

Le mois béni du Ramadan est encore une fois l’occasion pour le leader du « Mouvement Dolly Macky », Mamadou Mamour Diallo, et son épouse, Mme Bineta Diallo, de faire, à l’instar des années précédentes, preuve de générosité envers la population de Louga.



C’est ainsi qu’ils ont mis sur pied un cadre dénommé « Dolly Ndogou » qui se fixe comme objectif de marquer sa solidarité avec les couches sociales vulnérables en leur offrant, tous les soirs, en ce mois béni de Ramadan, des repas copieux à l’heure de la rupture du jeûne.



Cette grande opération de distribution de riz, de dattes, de sucre et d’eau est pilotée par une équipe dynamique composée de la jeunesse, de la gent féminine et surtout des adultes du « Mouvement Dolly Macky » qui n’ont, jusqu’ici, ménagé aucun effort.



Aussi, ce sont d’imposantes caravanes de distribution qui sillonnent les différents quartiers de la ville pour distribuer des mets aux personnes nécessiteuses et autres personnes se trouvant dans la rue à leur passage.



Les bénéficiaires ont salué ce noble geste, remercié Mme Bineta Diallo pour sa générosité et ses nombreux actes de bienfaisance en faveur des groupements féminins et couches vulnérables de Louga et formulé des prières pour elle et son époux.



gscom