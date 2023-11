L’ETAT NE VEND PAS DE TERRAIN SUR LE SITE DE L’ANCIENNE PISTE OUAKAM

La Direction des Domaines a pris connaissance de manœuvres faisant croire que l’Etat vend des parcelles de terrain sur le site de l’ancienne piste. En effet, des personnes mal intentionnées cherchent à arnaquer et à manipuler l’opinion publique sur un supposé lotissement administratif dudit site.



Il s’agit d’accusations fallacieuses, sans aucun fondement, portées sur un service public qu’est la Direction des Domaines.



Ainsi, le Directeur des Domaines, Monsieur Mamadou GUEYE, dégage toute responsabilité sur d’éventuelles transactions foncières conclues ou à conclure entre des tiers sur des présupposées ventes de terrain sur ce site.

Pour rappel, la Direction des Domaines est un service administratif investi d’une mission d’offres de services publics.

A ce titre, elle coordonne des opérations domaniales et foncières, en rapport avec les autres services techniques de l’Etat (Urbanisme, Cadastre, DSCOS etc.) ; Son rôle n’étant point de vendre des parcelles de terrain.



Par conséquent, tous les citoyens sont invités à rester vigilants pour ne pas se faire arnaquer. Toute personne se réclamant d’une quelconque autorité publique, au nom de laquelle elle vendrait des parcelles, ne serait qu’un délinquant passible des lois et règlements.



Les citoyens sont invités à la dénoncer ou, tout au moins, à s’en tenir éloignés. Pour plus d’informations, il est recommandé de se rapprocher de la Direction des Domaines, sise à la rue Thiong x Vincent, Dakar.



Le Directeur des Domaines Mamadou GUEYE