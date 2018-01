L’Écurie Fass fracassée en deux clans

Avant les combats de Papa Sow contre Ama Baldé (17 février) et Gris Bordeaux contre Balla Gaye 2 (31 mars 2018), ce n’est pas l’union des cœurs et des forces à Fass. Les sources de Sunu Lamb renseignent que Papa Sow et Gris Bordeaux ne tirent pas dans la même direction.



Lors de son face-à-face avec Ama Baldé, le Puma de Fass n’avait pas le soutien de tous les lutteurs de son écurie à ses côtés. En effet, il était accompagné de Général, Bass Tapha et Forza. Trois lutteurs de Fass, en plus de ceux des Parcelles que sont Franc et Gora Sokh.



Pour vous montrer que ce n’est pas le parfait amour entre Gris Bordeaux et Papa Sow, lors de l’inauguration de l’aéroport Blaise Diagne, le 7 décembre dernier, Gris Bordeaux qui était convié à cette manifestation, était accompagné de son frère Gris 2 et Lac Rose. Lors de la prestation de Youssou Ndour, on a d’ailleurs vu Gris Bordeaux dans ses oeuvres avec Gris 2, Lac Rose et Baboye.