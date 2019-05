L'Entreprise Générale d'Equipement comdamnée à payer 50 millions FCFA à...

Le tribunal du Commerce hors-classe de Dakar a déclaré l'Entreprise Générale d'Equipement, dite EGE SARL, responsable du préjudice subi par la société YALMA SP. Ainsi, le juge Alioune Ndiaye a condamné le 8 mai 2019, l'entreprise spécialisée dans les bâtiments et travaux publics à payer la somme de 50 millions FCFA à la société Yalma pour toutes causes et préjudices confondus. Dans ce jugement numéro 657/19, la société YALMA SP a été assistée par Me Serigne Khasim Touré. L'Entreprise Générale d'Equipement a été quant à elle, assistée par Me Lô Kamara Diouf.