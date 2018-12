Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'Equateur, le restaurant africain à Paris pour les épicuriens Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Décembre 2018 à 00:27 | | 1 commentaire(s)| Leral.net est allé rendre visite au restaurant africain l'Equateur à Paris. Récit.



Situé dans le quartier très animé de la rue Saint Maur à Paris dans le 11e arrondissement, la devanture du restaurant l'Equateur n’est pas très avenant et ne paye pas de mine. Pas d'enseigne à l'entrée, donc un peu difficile à repérer au premier abord.

Dès qu'on pénètre à l'intérieur, une décoration simpliste, sans plus. Un univers chaleureux et convivial dans une ambiance africaine et créole. Voilà pour le décor.



Mais, dès votre entrée, Omar Diagne le patron des lieux vous accueille et vous met à l'aise. Une carte vous est proposée avec des entrées, des plats, des desserts et des boissons venus ...du Sénégal et du Cameroun.



Une salle multiethnique, pleine. Environ une soixantaine de couverts. L'attente est correcte, une vingtaine de minutes environ.



Dans la carte des entrées on y trouve une salade équatoriale, du boudin antillais, des accras de morue, du crabe farci, avocat et salade de crevettes...



Les plats, comme le nom du restaurant, symbolisent la ligne de partage entre le nord et le sud de l'Afrique.



Au niveau des plats, on trouve pour la partie camerounaise, du Ndolé gombo nature, mixte ou royal. Des feuilles pilées/gombo traditionnel avec, au choix, de la viande boeuf, du gombo au moukandjo (morue séchée et salée), du poisson fumé, de la viande de boeuf, des crevettes tous servis avec, au choix du riz, de l'aloko, du foufou, du miondo, des ignames, du plantain, une sauce tomate, des oignons, ou de l'attiéké avec sa sauce.



Ensuite on trouve du poulet braisé au Charcoal sur pierres de lave avec des clous de girofle et du sel chinois, du poisson braisé à la camerounaise avec le bar dénommé aussi capitaine ou ombrine, pêché au large du golfe de Guinée (mon plat favori) servi avec du riz parfumé blanc, de l'aloko, de l'attiéké, une sauce tomate, une sauce oignons, et du... piment (très fort)



Pour la partie sénégalaise, du maffé au boeuf ou au poulet avec une sauce d'arachides grillées avec du choux, ou du yassa poulet macéré dans une sauce citron aux oignons et/ou du yassa poisson avec une dorade rose macérée dans une sauce citron aux oignons avec câpres, tous servis avec du riz blanc parfumé.



Le plat national sénégalais n'est pas en reste avec le plat national, le tiep bou dieune (riz au poisson) avec un mérou du Sénégal ainsi que des légumes (aubergines, tomates, ignames, carottes...) et son fameux riz rouge.



Les portions servies sont copieuses et tellement excellentes qu'on en oublie un instant le prix, en moyenne 22 euros.



La carte des vins vient compléter cette échappée équatoriale avec des vins Rouges du Rhône, du Val de Loire, du Bordelais, du Beaujolais.



Quant à la sélection de vins Rosés, on y trouve du vin des pays de Loire, de Provence et du Rhône. Et pour finir la sélection de vins Blanc avec le Muscadet, le Chardonnay, le Sancerre Blanc, ...



On ne revient pas déçu de ce beau voyage culinaire, aux saveurs africaines, avec un personnel accueillant et efficace. Sans doute l'un des meilleurs restaurants de cuisine africaine



L'endroit étant très fréquenté, nous vous vous conseillons de réserver avant d'y aller surtout le week-end et surtout n'hésitez pas à interpeller Omar Diagne, le patron, qui se fera un plaisir de vous renseigner.



L'Equateur, 151 Rue Saint-Maur 75011 Paris- Métro Ligne 3. Ouvert tous les jours du lundi au dimanche







