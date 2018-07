L’Etat “détourne” 7 milliards destinés aux Collectivités territoriales

Après avoir contraints les entreprises minières à lui verser, au nom des Collectivités territoriales, une partie de leurs chiffres d’affaires, l’Etat du Sénégal s’est retrouvé avec la rondelette somme de 39 milliards de francs Cfa.



Seulement, d’après SourceA, il aurait dû verser 20% de cette importante manne financière aux Collectivités territoriales. Ce qui n’a pas été fait, malgré les instructions fermes du Président Macky Sall, à travers un décret signé et daté du 16 décembre 2016.



En effet, d’après SourceA, le 20 décembre 2016, un arrêté interministériel avait chiffré les ressources concernées, tirées des opérations minières de 2010 jusqu’à 2015, à 38 milliards 204 millions 472 mille 152 F Cfa. Mais, jusqu’ici, les collectivités territoriales qui sont censées recevoir 20% de cet argent, ne sont informées ni du décret ni de l’arrêté interministériel. Pis, ils n’ont pas encore vu la couleur de cet argent. Pourquoi ? Le canard de Castors/Bourguiba laisse sa langue au chat.



Cependant, ce qui est sûr, c’est que, selon lui, la quote-part desdites ressources à verser au fonds de péréquation et d’appui aux collectivités locales et strictement destinée à l’équipement des collectivités locales, a été établie à 7 milliards 640 millions 894 mille 432 F Cfa.