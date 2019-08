L'Excellence Universitaire Africaine condamnée à payer 43 millions FCFA...

La Société de Pêche et d'Armement Sénégalais (SOPASEN) a remporté hier mercredi, son procès intenté contre l'Excellence Universitaire Africaine (EUA). Rendant son délibéré dans cette affaire numéro 2167/2019, la première chambre du tribunal de Commerce de Dakar a condamné l'université à payer à la partie civile, la somme de 40 116 390 FCFA au principal, outre celle de 3 000 0000 FCFA à titre de dommages et intérêts.

Le juge Papa Abdoulaye Dondé a également débouté l'Excellence Universitaire Africaine de sa demande moratoire, tout en ordonnant l'exécution provisoire à hauteur de 40 116 390 FCFA.

La SOPASEN a été assistée par Me Ousseynou Gaye. Quant à l'Excellence Universitaire Africaine, elle avait commis Me Boubacar Wade pour la défense de ses intérêts.