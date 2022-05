L’Imam ratib de Saint-Louis déplore certaines tares qui gangrènent la société sénégalaise.

La grande mosquée de Saint-Louis a accueilli la grande prière de l'Aïd Al Fitr, marquant la fin du mois de ramadan. Une prière qui s'est déroulée en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières, notamment le gouverneur de Saint-Louis Alioune Badara Samb et le maire de la ville Mansour Faye. Dans son sermon, l'imam Ratib Cheikh Ahmed Tidjane Diallo a déploré la recrudescence de la haine, de l’animosité exprimé par les crimes et autres violences notés ces derniers temps. L’Imam ratib a invité les musulmans à s’approprier de la solidarité morale qui, dit-il, est « le fait d’aimer pour son prochain ce que l’on aime pour soi-même ».

Il les exhorte en outre à la solidarité comportementale qui, souligne-t-il, est une « invite à un sens aigu de la responsabilité devant tout acte jugé répréhensible ». « Si on arrivait à faire l’alliage des deux, si nous serions épargnés de la vie infernale que nous sommes en train de vivre », a conclu le religieux.

Adama Sall (Saint-Louis)