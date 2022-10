L’Institut Pasteur de Dakar va produire un vaccin contre la rougeole et la rubéole

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 15:08 | | 0 commentaire(s)|

L’Institut Pasteur de Dakar (IPD) va déployer un processus de production intensifié Hip-Vax de Batavia pour le matériel GMP contre la rougeole, la rubéole afin d’accélérer la fabrication et l’accès abordable aux vaccins essentiels et épidémiques en Afrique, renseigne leSoleil.sn.



D’après un communiqué, l’IPD produira le «vaccin pour les campagnes de vaccination systématiques essentielles dans les pays à revenu faible ou intermédiaire et pour les campagnes de flambées épidémiques et de rattrapage ».



Cette mesure permettra de faire face aux épidémies en améliorant la chaîne d’approvisionnement en vaccins essentiels, tout en renforçant la possibilité, à fournir à chaque enfant des vaccins.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook