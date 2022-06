L'Inter-Coalition Yewwi Askan Wi - Wallu Sénégal lancée : Une occasion saisie pour un appel à la grande mobilisation du 8 juin

Pour le représentant du PUR, c’est le moment de féderer les forces. Lançant un appel aux populations, qu’elles viennent de la route, des airs ou de la mer, il a souligné que ce jour doit être marquant pour la politique sénégalaise face à ce régime carnivore…



Pour le représentant des écologistes, l’intérêt du Sénégal prime sur tout. C’est pourquoi, le 5 juin étant bien une journée importante pour eux, ils ont été obligés de se focaliser sur celle du 8 juin, qui doit être un message annonçant la fin de règne du régime de Macky Sall. D’où la nécessité de sa réussite…



Pour le président Mamadou Lamine Thiam, qui parlait au nom du président Abdoulaye Wade, l’enjeu politique dépasse les coalitions, avec les velléités de conservation du pouvoir du régime de Macky Sall et nécessite une union sacrée. Dévoilant un coin de leur stratégie, il entrevoit une alternance législative.



Après son éclairage sur les recours déposés et la différence de gravité entre les erreurs de Benno et celles de Yewwi, il a magnifié, au passage, la médiation réussie de cheikh Mahi Niasse au Soudan, avant de lancer un appel à la raison, mais aussi à la mobilisation pour le changement.