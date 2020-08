Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L'Italie de plus en plus raciste : un journaliste italien dénonce les insultes subies par une Sénégalaise mannequin Rédigé par leral.net le Samedi 22 Août 2020 à 17:09 | | 0 commentaire(s)| Fulvio Beltrami, un journaliste italien correspondant pour l'Afrique à travers un mail adressé à plusieurs organes a dénoncé les insultes subies par une Sénégalais mannequin. Voici son message suivi de l’info qu’il a partagée

« Bonjour. Je suis journaliste italien correspondant pour l'Afrique. Je voudrais signaler cet épisode grave de racisme. malheureusement, un autre est arrivé dans mon pays. L'Italie de plus en plus raciste. Une femme mannequin sénégalaise insultée de manière barbare sur les réseaux sociaux en Sardaigne »



Une séance photo d'Andrea Zucca Pais avec une mannequine sénégalaise vêtue du costume traditionnel de femmes sardes déclenche une orgie de racisme et d'insultes sur les réseaux sociaux italiens. Cet épisode honteux est malheureusement une nouvelle confirmation que vingt ans de politique populiste de la droite et du parti raciste Lega Nord ont transformé une grande partie du peuple italien en racistes aveugles.

Malheureusement, les gouvernements de la soi-disant «gauche» ont également contribué par des politiques erronées et contradictoires. La seule alternative vient du Pape François: «Nous devons développer une économie de développement intégral»



Fulvio Beltrami 22 Aout 2020

Dan la petite ville de l’ile de Sardaigne : Codrongianus a cote de Sassari, le fotographe italien Andrea Zucca Pais a fait une séance photo avec la modelle senegalaiser Kary Khouma, 21 ans, habillée avec la robe traditionnelle des femmes sardes. Kary Khouma vive dans la ville d’Olbia.



Beaucoup ont apprécié l'idée de l'auteur selon laquelle «dans chaque culture, il y a un peu de nous tous» et «le vêtement traditionnel n'implique aucune distinction de couleur, mais met en valeur sa polychromie».



Mais ensuite, des commentaires racistes ont également surgi: ceux qui prévoient la fin de l'Europe à cause des Noirs à ceux qui craignent que les Blancs soient tôt ou tard contraints à un contre-exode vers l'Afrique, ou ceux qui prétendent que cette photo ne respectent pas les coutumes, traditions et histoire de Codrongianus. Une avalanche d'insultes et de diffamations à l'encontre de la jeune Sénégalaise a été vomi sur différents réseaux sociaux dont Facebook et Twitter, puis s'est propagée via WhatsApp.



L'interviewé, notre compatriote italien en fait Kary Khouma a répondu: :. "Ils ne me griffent pas, celui qui est coincé dans cette vision ne sait pas qu'il parle d'une fille sarde, née et élevée à Olbia, fière de ses origines sénégalaises mais liée à la Sardaigne, sa terre. Je suis mannequin, j'étais sur le plateau pour autre chose, le propriétaire de la robe m'a demandé de la porter et de pouvoir me photographier».



Kary Khouma est née dans la ville de Olbia de parents sénégalais transplantés sur l'île depuis trente ans, un couple avec quatre enfants fièrement insulaires. «Je suis plus sarde que sénégalaise, je pense que c'est normal - explique-t-elle - je ne nie absolument pas mes origines, j'en suis fière, mais je suis née et j'ai grandi ici et je veux vivre ici». En pensant à l'avenir, il a étudié les sciences infirmières à Sassari. "Je portais plus de vêtements sardes que sénégalais".



Cet épisode honteux est malheureusement une nouvelle confirmation que vingt ans de politiques populistes de la droite et du parti raciste Lega Nord ont transformé une grande partie du peuple italien en racistes aveugles quand on savait que les Italiens sont des gens accueillants et sociables étant un creuset de races: Latin, grec, allemand, français, espagnol, arabe, africain.



Au cours des dix dernières années, l'immigration d'Afrique vers l'Europe, en passant par l'Italie, a été le prétexte pour les partis de droite et la Ligue du Nord pour accroître leur soutien électoral à travers des politiques populistes visant le racisme. Les «noirs» seraient la cause de l'escalade de la criminalité nationale, ils voleraient les emplois des Italiens, etc. La seule solution est la fermeture hermétique des frontières.



La politique raciale n'était malheureusement pas une prérogative de la droite. Les gouvernements de gauche ont fait pire, appliquant une politique contradictoire et axée sur les affaires sur la peau des immigrés. Par exemple, le gouvernement de Matteo Renzi d'une part avait signé des accords avec l'Union européenne pour accueillir tous les réfugiés et migrants africains qui tentaient d'atteindre le Vieux Continent et d'autre part, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, a conclu des accords avec les pires régimes dictatoriaux africains pour «atténuer» les flux migratoires en provenance d'Afrique.



Depuis le gouvernement Renzi, l'Italie a alloué des millions d'euros au régime islamique soudanais du dictateur Omar El Bashir et au gouvernement libyen de Tripoli, qui avait été chargé de bloquer l'immigration illégale. Malheureusement, ces régimes «monstres» se sont révélés plus avisés que les dirigeants italiens.

Depuis 2014, une situation paradoxale s'est installée où ces régimes dictatoriaux et instables reçoivent de l'Italie (et de l'UE) des amendes de millions d'euros pour bloquer les flux migratoires et en même temps ont été les principaux promoteurs de la traite des êtres humains en provenance d'Afrique. en Europe. Double gain. Ces politiques soulèvent de sérieux doutes moraux et éthiques et le risque de coresponsabilité pour les crimes contre l'humanité commis dans la traite des êtres humains en provenance d'Afrique.



Les gouvernements de gauche, de Renzi à Conte, ont également créè (involontairement) un véritable marché d'aide aux immigrés arrivés en Italie. Diverses associations sont nées de rien pour aider les migrants en recevant 35 euros par jour et par personne assistée. L'assistance offerte est souvent inhumaine et constitue un véritable outrage à la dignité humaine. Sur les 35 euros par jour, le migrant assisté atteint à peine 3 euros. Tout le reste…



Des associations professionnelles peu scrupuleuses fonctionnent aux côtés d'associations catholiques sérieuses qui se soucient de l'intégration sociale des immigrés et utilisent la plupart des fonds reçus pour atteindre cet objectif. Au cours des 5 dernières années, même les organisations mafieuses italiennes se sont lancées dans le secteur lucratif de l'aide aux immigrants.



Il est vrai qu'au cours des dix dernières années, la criminalité en Italie a augmenté et de plus en plus de migrants africains sont impliqués dans le trafic de drogue et la prostitution. Certaines mafias africaines, comme celle nigériane, ont pris racine en Italie. Cela a contribué à répandre le racisme parmi les Italiens au profit de la droite et de la Ligue du Nord. Jusqu'à présent, aucun homme politique italien n'a voulu examiner les véritables causes de cette augmentation de la criminalité. Les «criminels» africains sont en fait la main-d’œuvre des puissantes organisations mafieuses italiennes: Mafia, Cosa Nostra, N’dangheta, Camorra. La mafia nigériane (bien organisée dans le pays) reçoit la vente de drogue et la gestion de la prostitution dans les rues sous contrat des cartels mafieux italiens.



Cette situation s'est aggravée en raison du manque de politiques de contrôle du territoire national par les forces de police italiennes. Par exemple, dans de nombreuses villes, les «Nigérians» colportent dans les parcs ou devant les gares sans que la police n'intervienne pour les arrêter. Cette négligence a contribué à accroître le racisme dans une période de déclin social, politique et économique que traverse l'Italie.



La gestion absurde des flux migratoires par divers gouvernements italiens contraste avec les politiques migratoires raisonnées de divers pays africains. Prenons l'exemple du Sénégal, pays d'origine du modèle insulté en Sardaigne. Tout citoyen italien peut résider au Sénégal sans aucun problème. Le visa est même gratuit. Si le séjour est supérieur à un an, les autorités sénégalaises demandent à l'immigrant italien de demander la carte de séjour temporaire, en indiquant les raisons et la source de ses finances.



Il convient de souligner qu'il existe encore une part importante d'Italiens qui ne sont pas touchés par le racisme et qui considèrent que les immigrés peuvent apporter une valeur ajoutée à notre pays. Malheureusement, cette tranche de la population est entrain de devenir une minorité en raison des mauvaises politiques des gouvernements de gauche et du populisme de la droite.



Récemment, Pape François s'est exprimé sur la question de la pauvreté en général qui se propage dans les pays dits du «premier monde». "Nous devons développer une économie de développement intégral des pauvres et non de bien-être, ce que je ne veux pas condamner: le volontariat est l'une des plus belles choses que fait l'Église italienne, mais nous devons aller plus loin".

