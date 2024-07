L’OMS inquiète pour l'atteinte des objectifs 2030

Malgré les progrès réalisés dans la réduction des infections à VIH et des décès liés au sida chez les enfants, un nouveau rapport publié hier, lundi, par l’Alliance mondiale pour en finir avec le sida chez les enfants d’ici 2030, montre qu’il est urgent d’intensifier les services de lutte contre le VIH dans les pays les plus touchés par la pandémie afin de mettre fin au sida d’ici 2030. Le rapport intitulé Transformer la vision en réalité, a montré que les programmes ciblant la transmission verticale du VIH à savoir celle de la mère et de l’enfant , ont permis d’éviter 4 millions d’infections chez les enfants âgés de 0 à 14 ans depuis 2000. À l’échelle mondiale, les nouvelles infections à VIH chez les enfants âgés de 0 à 14 ans ont diminué de 38 % depuis 2015 et les décès liés au sida ont diminué de 43 %.



Parmi les douze pays de l’Alliance mondiale, plusieurs ont atteint une forte couverture du traitement antirétroviral à vie chez les femmes enceintes et allaitantes vivant avec le VIH, l’Ouganda approchant les 100 %, la République-Unie de Tanzanie 98 % et l’Afrique du Sud 97 %. Le Mozambique a atteint une couverture de 90 %, la Zambie à 90 %, l’Angola à 89 %, le Kenya à 89 %, le Zimbabwe à 88 % et la Côte d’Ivoire à 84 %.



Selon la directrice exécutive de l’Onusida, Winnie Byanyima, malgré les progrès réalisés, ni le monde, ni les pays de l’Alliance mondiale ne sont actuellement en voie d’atteindre les engagements liés au VIH en faveur des enfants et des adolescents, et le rythme des progrès dans la prévention des nouvelles infections à VIH et des décès liés au sida chez les enfants a ralenti ces dernières années.



Face à cette inquiétude, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé a souligné : « accélérer la fourniture et l’utilisation des services de lutte contre le VIH pour les enfants et les adolescents est une obligation morale et un choix politique ». Et d’ajouter : « douze pays démontrent qu’ils ont fait ce choix, mais des défis importants demeurent. Bien que nous ayons fait des progrès dans l’amélioration de l’accès des femmes enceintes au dépistage et au traitement pour prévenir la transmission verticale du VIH, nous sommes encore loin de fermer le traitement pédiatrique brèche. Nous devons renforcer davantage la collaboration et la portée de l’Alliance mondiale, et nous devons faire ce travail avec détermination, détermination et solidarité avec toutes les mères, tous les enfants et tous les adolescents touchés ».



Aujourd’hui, l’OMS estime à environ 120 000 les enfants âgés de 0 à 14 ans infectés par le VIH en 2023, dont environ 77 000 dans les pays de l’Alliance mondiale. Les décès liés au sida chez les enfants âgés de 0 à 14 ans se sont élevés à 76 000 dans le monde, les pays de l’Alliance mondiale représentant 49 000 de ces décès inutiles. Les taux de transmission verticale restent extrêmement élevés dans certaines localités, en particulier en Afrique de l’Ouest et centrale, avec des taux supérieurs à 20 % dans des pays comme le Nigeria et la République démocratique du Congo.



Il est préoccupant de constater selon l’Oms que l’écart de traitement entre les adultes et les enfants continue de se creuser. « Seulement 57 pour cent des enfants vivant avec le VIH reçoivent un traitement vital, contre 77 pour cent des adultes », a déclaré Anurita Bains, Directrice adjointe de l’UNICEF pour le VIH/sida. « En 2023, il y a eu 210 000 nouvelles infections dans le monde chez les jeunes femmes et les filles âgées de 15 à 24 ans (130 000 dans les pays de l’Alliance mondiale), soit quatre fois plus que l’objectif fixé de 50 000 pour 2025. La prévention des nouvelles infections dans ce groupe d’âge est essentielle à la fois pour protéger la santé et le bien-être des jeunes femmes et réduire le risque de nouvelles infections chez les enfants » a renseigné ledit rapport.



Pour rappel, l’Alliance mondiale pour mettre fin au sida chez les enfants d’ici 2030 a été lancée en 2022 par l’OMS, l’UNICEF et l’ONUSIDA pour redynamiser l’agenda pédiatrique du VIH. Douze pays en sont membres dont l’Afrique du Sud, Angola, Cameroun, Côte d’Ivoire, Kenya, Mozambique, Nigéria, Ouganda, République-Unie de Tanzanie, République démocratique du Congo (RDC), Zambie et Zimbabwe.



SudQuotidien