L’ONU adopte un budget de 3,59 milliards de dollars pour 2024

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2024 à 18:51 | | 0 commentaire(s)|





Le Bureau de la lutte contre le racisme au Secrétariat de l’ONU est renforcé. Il faut aussi noter la création d’un bureau pour la protection des données, ainsi que la création d’un compte spécial pour alimenter le Fonds pour la consolidation de la paix.

Il a été décidé d'approuver 50 millions de dollars de contributions obligatoires par an pour financer ce compte, à compter du 1er janvier 2025.



Le Fonds pour la consolidation de la paix est le principal instrument de l’ONU pour investir dans les efforts de prévention et de consolidation de la paix et soutient des réponses conjointes pour saisir les opportunités critiques de consolidation de la paix, en reliant les piliers du développement, de l’humanitaire, des droits de l’homme et de la consolidation de la paix.

Le rôle de l'ONU « plus vital que jamais »

En octobre dernier, le Secrétaire général avait présenté une proposition de budget de 3,3 milliards de dollars à l’Assemblée générale, en soulignant aux délégués de la Cinquième Commission que le rôle des Nations Unies était « plus vital que jamais ».

Le chef de l'ONU avait également exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation des liquidités de l'Organisation, exhortant les pays à assurer des paiements complets et en temps opportun.



Dans le cadre d’actions prises ce vendredi soir, les 193 pays membres de l'Assemblée générale ont également décidé d’allouer près de 50 millions de dollars de financement supplémentaire pour accompagner les décisions prises par le Conseil des droits de l’homme, le principal forum de l’ONU sur les questions relatives aux droits de l’homme.



Ce même jour, l'Assemblée générale a aussi adopté une résolution condamnant les meurtres de membres de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (

Des agences endeuillées

Le dernier bilan humain provisoire dressé samedi 23 décembre fait état de 142 membres du personnel de l'UNRWA tués et de 123 installations endommagées. D'autres agences des Nations Unies, dont l'Organisation mondiale de la santé (

Ce vendredi, Issam Al Mughrabi, du



https://news.un.org/fr



Parmi les innovations comprises dans le nouveau budget, il faut citer le renforcement de la section de la couverture des réunions du Département de la communication globale ( DGC ). Dotée de 20 postes temporaires supplémentaires, il pourra publier ses communiqués de presse dans les six langues officielles de l’ONU : anglais, français, espagnol, arabe, russe et chinois.Le Bureau de la lutte contre le racisme au Secrétariat de l’ONU est renforcé. Il faut aussi noter la création d’un bureau pour la protection des données, ainsi que la création d’un compte spécial pour alimenter le Fonds pour la consolidation de la paix.Il a été décidé d'approuver 50 millions de dollars de contributions obligatoires par an pour financer ce compte, à compter du 1er janvier 2025.Le Fonds pour la consolidation de la paix est le principal instrument de l’ONU pour investir dans les efforts de prévention et de consolidation de la paix et soutient des réponses conjointes pour saisir les opportunités critiques de consolidation de la paix, en reliant les piliers du développement, de l’humanitaire, des droits de l’homme et de la consolidation de la paix.En octobre dernier, le Secrétaire général avait présenté une proposition de budget de 3,3 milliards de dollars à l’Assemblée générale, en soulignant aux délégués de la Cinquième Commission que le rôle des Nations Unies était « plus vital que jamais ».Le chef de l'ONU avait également exprimé son inquiétude face à la détérioration de la situation des liquidités de l'Organisation, exhortant les pays à assurer des paiements complets et en temps opportun.Dans le cadre d’actions prises ce vendredi soir, les 193 pays membres de l'Assemblée générale ont également décidé d’allouer près de 50 millions de dollars de financement supplémentaire pour accompagner les décisions prises par le Conseil des droits de l’homme, le principal forum de l’ONU sur les questions relatives aux droits de l’homme.Ce même jour, l'Assemblée générale a aussi adopté une résolution condamnant les meurtres de membres de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient ( UNRWA ), ainsi que la destruction de bâtiments sous le drapeau de l'ONU, durant des combats en cours dans la bande de Gaza.Le dernier bilan humain provisoire dressé samedi 23 décembre fait état de 142 membres du personnel de l'UNRWA tués et de 123 installations endommagées. D'autres agences des Nations Unies, dont l'Organisation mondiale de la santé ( OMS ) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), ont également perdu des membres de leur personnel.Ce vendredi, Issam Al Mughrabi, du PNUD , ainsi que sa femme, ses enfants et des dizaines de membres de sa famille élargie ont été tués lors d'une frappe aérienne israélienne.





Source : L’Assemblée générale a suivi aujourd’hui les recommandations de sa Cinquième Commission, chargée des questions administratives et budgétaires, adoptant pour l’ONU et ses 10 351 fonctionnaires un budget d’un montant exact de 3 588 280 100 dollars pour l'an prochain.Source : https://www.lejecos.com/L-ONU-adopte-un-budget-de-...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook