L'Oim sur les naufrages au large de la Mauritanie: « Nous préférons ne pas communiquer sur le nombre de disparus en mer »

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Novembre 2020

Libération online a contacté, par mail, l’Oim Mauritanie pour avoir plus d’informations sur nos compatriotes morts ou secourus après le naufrage d’au moins deux embarcations parties du Sénégal « Nous ne pouvons affirmer le nombre de Sénégalais récemment débarqués en Mauritanie qui seraient encore dans le pays. Une fois assistés par notre staff (assistance principalement médicale) ou ceux de nos partenaires, ils sont ensuite pris en charge par les autorités mauritaniennes. Dès lors il nous est impossible d’estimer ce chiffre », a affirmé Nicholas Hochart.



Concernant les naufrages, « nous préférons ne pas communiquer sur le nombre de disparus en mer, par manque de certitudes sur certaines données, basées essentiellement sur des témoignages, mais également par respect pour les familles de ces disparus. Le programme Missing Migrants de l’Oim pourrait vous donner de plus amples informations concernant les données générales sur ces disparitions », a-t-il ajouté.

Libération online

