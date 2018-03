L’UMS condamne la sortie de Barthélémy Dias et appelle à la retenue

Samedi 31 Mars 2018

L'Union des magistrats du Sénégal (Ums) est très remonté contre Barthélémy Dias. Dans un communiqué parvenu à Rédaction de Leral.Net, l'Ums s'offusque des propos tenus par le maire de Mermoz Sacré-Cœur à leur endroit.



"À la suite du prononcé du verdict dans l'affaire Khalifa Sall, monsieur Barthélémy Dias a tenu des propos insultants à l'endroit des magistrats en charge du dossier", constate l'Ums. Qui signale que "de tels propos constituent une atteinte intolérable à l'honorabilité des magistrats concernés et au-delà, à la dignité de la Justice tout entière".



Par conséquent, les magistrats les "condamne sans réserve et invitent tous les citoyens à la retenue et au respect dû à l'institution judiciaire".



