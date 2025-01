L’UNICEF nomme Khaby Lame ambassadeur de bonne volonté

Le créateur de contenus mondialement connu s’engage en faveur des droits de l’enfant à l’issue d’une visite de quatre jours au Sénégal au cours de laquelle il a découvert le travail mené par l’UNICEF dans le pays



DAKAR/NEW YORK, le 31 janvier 2025 – L’UNICEF vient d’annoncer la désignation de Khaby Lame, créateur de contenus jouissant d’une notoriété mondiale, en tant que nouvel ambassadeur de bonne volonté. Ce dernier a été nommé à l’occasion d’un événement organisé au Sénégal, son pays natal, à l’issue d’une visite de quatre jours durant laquelle il a rencontré des enfants et des jeunes instigateurs de changements positifs au sein de leurs communautés.



« C’est un véritable honneur d’être nommé ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, et de faire partie d’une organisation qui met chaque jour les droits de l’enfant au premier plan », a déclaré Khaby Lame. « Ayant moi-même fini par trouver ma vocation et ma place dans le monde après avoir craint la pauvreté durant mon enfance, eu du mal à savoir ce qui m’intéressait à l’école et perdu mon travail lors de la pandémie de COVID-19, je sais que tous les enfants peuvent s’épanouir si on leur en donne la possibilité et l’occasion. »



En tant qu’ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF, Khaby Lame utilisera ses plateformes mondiales pour contribuer à promouvoir les droits de l’enfant, notamment ceux ayant trait à l’éducation et à la formation, à l’autonomisation des filles, à la protection contre la violence et les abus, à l’accès à la santé et à la nutrition, ainsi qu’à un environnement propre.



Âgé de 24 ans, Khaby Lame est devenu célèbre grâce à ses vidéos comiques, dans lesquelles il apporte en silence une solution aux prétendues « difficultés » de la vie en effectuant lesdites tâches de manière simple. En 2022, le magazine Fortune l’a classé parmi les 40 personnalités de moins de 40 ans les plus influentes, et Forbes, parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans les plus talentueux, avant de le désigner comme l’un des dix meilleurs créateurs de contenus en 2024. Il est aujourd’hui détenteur du plus grand nombre d’abonnés sur TikTok.



« Nous sommes ravis d’accueillir Khaby Lame au sein de la famille des ambassadrices et ambassadeurs de bonne volonté de l’UNICEF. Khaby est un ardent et puissant défenseur des enfants et des jeunes du monde entier », déclare Catherine Russell, Directrice générale de l’UNICEF. « Sa créativité et son regard original sur le monde ont inspiré des centaines de millions d’abonnés et continueront à en inciter d’autres à faire entendre leurs voix et à raconter eux aussi leur histoire à leur manière. »



Lors de sa visite au Sénégal, Khaby Lame a rencontré dans un foyer de Dakar des enfants ayant des liens avec la rue, fait du sport avec eux et écouté leurs témoignages sur la manière dont la plupart ont fui la violence, les abus et l’exploitation. Il a également visité une école inclusive à Ziguinchor, dans la région de la Casamance, où les élèves en situation de handicap ont accès à des technologies d’assistance pour apprendre et s’épanouir, et où le jeune créateur a pu jouer au football avec des enfants aveugles.



À Kolda, une région frontalière de la Gambie et de la Guinée-Bissau, Khaby Lame a en outre participé à un atelier destiné aux filles non scolarisées, lequel vise à leur enseigner les matières STIM (sciences, technologie, ingénierie et mathématiques) ainsi que des compétences relatives au leadership et à l’innovation, et à accompagner leur entrée dans le monde professionnel. Ces ateliers sont animés par les membres d’une association composée de plus de 3 500 jeunes leadeuses âgées de 10 à 24 ans, également engagées au sein de leurs communautés pour promouvoir l’éducation des filles et lutter contre la violence liée au genre.



Khaby Lame a enfin rencontré le Conseil municipal des enfants de Sédhiou, un réseau regroupant des enfants de l’ensemble du Sénégal, lesquels sont élus par leurs pairs pour prendre part à des discussions avec les autorités locales, en demandant aux décideurs de rendre des comptes à propos de questions touchant les enfants. Khaby Lame a rejoint le groupe afin de planter des arbres dans la mangrove dans le cadre d’un projet visant à lutter contre les effets des changements climatiques, et de s’associer à leur mouvement en faveur de l’action climatique.



« Lors de mon séjour au Sénégal avec l’UNICEF, j’ai rencontré de nombreux jeunes qui se mobilisent au sein de leurs communautés et font bouger les choses – par exemple en acquérant des compétences techniques, en trouvant des solutions pour remédier aux changements climatiques ou en se donnant mutuellement des moyens de se protéger contre la violence. Je me réjouis de rencontrer d’autres jeunes leaders innovateurs et inspirants grâce à mon nouveau rôle auprès de l’UNICEF », ajoute-t-il.



Khaby Lame rejoint la liste des ambassadrices et ambassadeurs de bonne volonté actuels de l’UNICEF, parmi lesquels figurent également Ishmael Beah, David Beckham, Orlando Bloom, Millie Bobby Brown, Priyanka Chopra Jonas, Danny Glover, Angelique Kidjo, Ricky Martin, Leo Messi, Vanessa Nakate, Liam Neeson, Katy Perry et Shakira.