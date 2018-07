L'Uncs fait volte-face : «On veut qu’Auchan reste»

L'Union nationale des consommateurs du Sénégal (Uncs) ne parle plus le même langage avec ses camarades du collectif « Auchan Dégage». Face à la presse ce vendredi, ses membres demandent à la firme française de rester.



«Il est inadmissible qu’aujourd’hui, avec la grande distribution qui se démocratise, on tente de nous en empêcher. Il y a un décret sur lequel nous avons travaillé. Et, cela nous parait bizarre qu’on attende aujourd’hui, pour faire un décret sur la grande distribution où le micro-détail va être réglementé. Et, c’est ce micro-détail qui amène les populations à Auchan. Alors si on le supprime, Auchan sera comme les grandes autres surfaces réservées aux Sénégalais nantis», déclare le Secrétaire général de l’Uncs, Jean Pierre Dieng.













