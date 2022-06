L’acteur Yul Edochie révèle enfin pourquoi il a engrossé une autre femme

L’acteur de Nollywood, Yul Edochie, a donné les raisons de son mariage avec une seconde femme malgré son premier mariage de 17 ans avec May Yul-Edochie.



L’acteur a partagé une vidéo via sa page Facebook vendredi où il a parlé de la raison de son choix d’épouser son homologue du cinéma.



Edochie a déclaré que malgré l’opinion populaire, il n’aurait pas dû autoriser une autre femme dans sa vie après son premier mariage.



Il a ajouté qu’il était incapable de mettre fin à sa relation avec sa deuxième épouse car elle avait eu un impact sur sa vie.



Il a dit : « J’ai entendu des gens dire qu’un homme ne peut pas aimer deux femmes en même temps. J’avais l’habitude de le croire jusqu’à ce que ça m’arrive, j’ai réalisé qu’il ne faut jamais dire jamais. A ce stade de ma vie, je pense qu’il est possible pour un homme d’aimer deux femmes.



« Deux femmes peuvent être dans votre vie et apporter des choses différentes à votre vie. Elles raisonnent de différentes manières, elles apportent différentes choses à votre vie et vous font réaliser que c’est comme ça.



L’ancien aspirant à la présidence a également admis qu’autoriser une autre femme dans sa vie lors de son premier mariage était une erreur.



« Oui, c’est faux, je prends le blâme pour cela. Des choses se sont passées, ça m’est arrivé et j’ai réalisé que je ne pouvais pas laisser cette femme quitter ma vie.



« Vous pouvez dire que les circonstances ne sont pas bonnes, mais ces choses arrivent, et vous réalisez alors que vous ne pouvez pas laisser partir cette personne. Cette personne a beaucoup d’impact sur votre vie, vous ne voulez pas qu’elle s’en aille », a-t-il ajouté.





Yul Edochie partage un moment amusant avec sa première épouse dans un post vidéo

En parlant de ses deux épouses, Edochie les a qualifiées de « femmes merveilleuses dans leurs droits respectifs » car elles apportent toutes les deux « des choses différentes à la table ».



L’acteur a fait sensation sur Internet en avril, après avoir annoncé son deuxième mariage avec sa collègue, Judy Austin, ajoutant qu’elle avait déjà un fils avec lui.



Sa première épouse, May, avait réagi à la nouvelle en invoquant le jugement de Dieu sur le nouveau couple.

Afrikmag