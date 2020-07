Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’acteur d’Empire, Bryshere Gray ‘Hakeem’ arrêté pour avoir battu sa femme Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Juillet 2020 à 14:23 | | 0 commentaire(s)| L’acteur américain Bryshere Grey, qui jouait Hakeem dans la série Empire, a été arrêté par la police. Sa femme l’accuse de l’avoir agressée et étranglée jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.



L’incident aurait commencé vers 22 h 15 dimanche soir, le 12 juillet, lorsque la police de Goodyear a répondu à un appel au 911 alléguant qu ‘«une femme adulte avait été agressée à son domicile de Goodyear par son mari, qu’elle a identifié comme Bryshere Gray, un acteur de la série télé “Empire” « , a déclaré la police dans un communiqué.

La police a déclaré que la femme avait de multiples blessures visibles sur le corps et qu’elle avait affirmé que Gray l’avait étranglée, jusqu’à ce qu’elle s’évanouisse.





Ses blessures ne mettaient pas sa vie en danger, mais elle a été emmenée à l’hôpital où elle a été soignée et libérée, a indiqué la police, ajoutant que des détectives et un défenseur des victimes “ont continué à l’aider après sa sortie de l’hôpital”.



Lorsque les policiers sont arrivés chez eux à Goodyear, en Arizona, Gray a refusé de sortir et s’est barricadé à l’intérieur de la maison pendant la nuit.



La police a appelé Goodyear SWAT pour les négociations sur les lieux pour convaincre l’acteur, avant qu’il ne décide finalement de se rendre aux autorités.



Environ neuf heures plus tard, il a été “placé en détention sans incident” juste après 7 heures du matin lundi, et a été incarcéré à la prison du comté de Maricopa pour violences domestiques, a indiqué la police.



Gray est apparu dans les 102 épisodes d’Empire, ayant pris fin en avril après six ans sur Fox. On le voit également dans les longs métrages indépendants Sprinter, Canal Street et Honey: Rise Up and Dance.



