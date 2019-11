Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’actrice ghanéenne Xandy Kamel explique pourquoi elle a cessé d’aller à l’église Rédigé par leral.net le Jeudi 21 Novembre 2019 à 10:41 | | 0 commentaire(s)| L’actrice ghanéenne controversée, Xandy Kamel, a enfin expliqué pourquoi elle avait cessé d’aller à l’église. Lors d’une interview avec Zionflex, l’actrice a révélé qu’il existait un niveau élevé d’hypocrisie dans l’église et que c’était la raison principale pour laquelle elle avait décidé de ne plus y aller. Elle a également déclaré qu’elle préférait rester à la maison que d’aller dans un endroit où elle serait simplement critiquée.









“L’église est supposée réformer les gens , mais si c’est pour me juger et ne pas m’aider à être sage alors, il est préférable que je reste à la maison “, a t-elle dit.



De retour en janvier dernier d’une tournée, Xandy Kamel a fait savoir qu’elle tomberait volontiers pour un gars laid qui est bon au lit plutôt qu’un beau garçon qui ne peut pas bien faire l’amour .



L’actrice ghanéenne, a fait cette étonnante déclaration, lors d’une apparition à la télévision, “In bed with Adwen”.



Xandy a souligné que la plupart des beaux mecs sont des hommes d’une minute et ne peuvent pas faire jouir une femme, alors que les mecs moches qui sont négligés jusqu’à présent sont excellents au lit.







Accueil Envoyer à un ami Partager