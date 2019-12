L’actrice nigériane Angela Okorie victime d’une agression, 10 balles extraites de sa tête

Angela Okorie a été attaquée par des hommes armés aux petites heures du samedi 14 décembre. La star de Nollywood qui reçoit actuellement des soins à l’hôpital a déclaré que ses agresseurs lui ont tiré dessus pendant plus de 30 minutes. Elle aurait reçu 10 balles à la tête et deux près de son œil gauche. C’est une grâce qu’elle soit encore en vie.



Dans une vidéo partagée sur les médias sociaux, l’actrice décrit en détails comment l’attaque a eu lieu et rend grâce à Dieu pour la protection.



« La grâce non diluée n’arrêtera jamais d’exister dans ma maison. 10 balles ont été extraites de ma tête et 2 balles près de mon œil. Dieu seul mérite toute la gloire et l’honneur. Vous êtes vraiment Dieu. Je suis un enfant de Grace. Merci seigneur



« Rien dans ce monde ne me rendra ingrat pour tout ce que vous avez fait dans ma vie et dans ma famille. Les assassins ont continué à tirer pendant 30 minutes, aucune aide de nulle part. Personne n’est venu à notre secours. Seul Dieu est venu à notre rescousse », a-t-elle déclaré.