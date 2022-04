L’affaire Petrotim résonne encore : Voilà un nouveau scandale du pétrole qui se signale Après l’affaire Petrotim pour laquelle Aliou Sall et Frank Timis sont accusés de corruption, un scandale éclabousse la norvégienne PetroNor.



Des dirigeants de PetroNor dont la présidente intérimaire, Eyas Alhomouze seraient suspectés dans des enquêtes de corruption dans les contrats pétroliers sénégalais, informe Les Echos.



Elle a remplacé le PDG qui a été arrêté par la justice norvégienne. Les enquêtes sont menées par l’autorité nationale d’enquête et de poursuite des délits économiques en Norvège.



La justice américaine mène également sa propre enquête.



Après plusieurs dialogues avec Dakar pour trouver un accord sur le différend qui les oppose, depuis deux ans, sur les licences Rufisque Offshore Profond (ROP) et Sénégal Offshore Sud Profond (SOSP), la norvégienne PetroNor a annoncé qu’aucune avancée notable n’a été réalisée. La société a décidé de reprendre le processus d’arbitrage devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI).



En effet, en mai 2020, PetroNor et le Sénégal s’étaient entendus pour suspendre ledit arbitrage sur une période de six mois afin de parvenir à un résultat satisfaisant pour les deux parties, grâce à un règlement à l’amiable, mais sans succès.



Pour rappel, la compagnie qui contrôle ROP et SOSP à hauteur de 90%, revendique le titre de propriété des périmètres, après que les autorités sénégalaises ont révoqué ses droits sur place pour manquement présumé aux obligations d’exploration. Il faut savoir que ces blocs d’une superficie de 14 216 km2 font partie des plus importants en matière de prospectivité dans le pays.

